बेंगलुरु में दीवार ढहने से 7 की मौत, मुख्यमंत्री ने दिए जांच और 5 लाख मुआवजे के आदेश
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बुधवार को बेंगलुरु में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बोवरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल के पास एक दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 रेहड़ी-पटरी वाले और केरल के 2 ऐसे लोग शामिल थे जो मार्केटिंग के काम से बेंगलुरु आए थे।
कर्नाटक सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुरक्षा जांच के आदेश दिए
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दीवार की सुरक्षा और उसमें किसी तरह की लापरवाही की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचना होगा। अब ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी शहर के सभी बाढ़-संभावित इलाकों का फिर से आकलन करेगी। इस बीच, घायल लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें मुफ्त इलाज दिया जा रहा है।