बेंगलुरु में दीवार ढहने से 7 की मौत, मुख्यमंत्री ने दिए जांच और 5 लाख मुआवजे के आदेश देश Apr 30, 2026

बुधवार को बेंगलुरु में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से बोवरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल के पास एक दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 रेहड़ी-पटरी वाले और केरल के 2 ऐसे लोग शामिल थे जो मार्केटिंग के काम से बेंगलुरु आए थे।

कर्नाटक सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है।