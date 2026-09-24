दिल्ली: 29 अक्टूबर तक कर लें ये काम, वोटर लिस्ट में बना रहेगा नाम

जिन वोटरों को नोटिस मिला है, उन्हें अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज़ लाने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आईडी कार्ड या निवास प्रमाण पत्र। आपको कौन से दस्तावेज़ लाने हैं, यह आपके जन्म के साल पर निर्भर करेगा।

आगामी 27 सितंबर को जो खास कैंप लग रहा है, वह जल्द से जल्द आपका काम निपटाने के लिए है। वहां अतिरिक्त अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि सारा काम बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से हो सके।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि ये नोटिस केवल रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक मौका हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सभी मामले सुलझने के बाद, 4 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।