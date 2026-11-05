पर्यावरण कार्यकर्ता बिट्टू तबाही सुरक्षा गियर पहनकर भी बीमार पड़े, नदी साफ करने का मिला खामियाजा
मध्य प्रदेश में पर्यावरण स्वयंसेवक बिट्टू तबाही अजनार नदी की सफाई में लगे हुए थे। नदी बहुत प्रदूषित थी और इस काम के बाद उन्हें त्वचा का दर्दनाक संक्रमण हो गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए बताया कि गंदे पानी और कचरे के संपर्क में आने से उनके हाथ-पैर में खुजली होने लगी और त्वचा भी छिलने लगी। यह घटना दिखाती है कि बिना सही सुरक्षा उपकरणों के ऐसी सफाई का काम कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है।
सुरक्षा गियर के बावजूद बिट्टू बीमार पड़े
बिट्टू का यह अनुभव उन असली स्वास्थ्य खतरों की तरफ ध्यान दिलाता है, जिनका सामना प्रदूषण की सफाई में लगे स्वयंसेवकों को करना पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रबर के दस्ताने और बूट पहनने के बावजूद बिट्टू बीमार पड़ गए। इस घटना ने कई लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सामान्य सुरक्षा उपकरण ऐसे खतरनाक कामों के लिए काफी हैं? उनके वीडियो के बाद इंटरनेट पर कई लोगों ने उनसे अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।