पर्यावरण कार्यकर्ता बिट्टू तबाही सुरक्षा गियर पहनकर भी बीमार पड़े, नदी साफ करने का मिला खामियाजा

बिट्टू का यह अनुभव उन असली स्वास्थ्य खतरों की तरफ ध्यान दिलाता है, जिनका सामना प्रदूषण की सफाई में लगे स्वयंसेवकों को करना पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रबर के दस्ताने और बूट पहनने के बावजूद बिट्टू बीमार पड़ गए। इस घटना ने कई लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सामान्य सुरक्षा उपकरण ऐसे खतरनाक कामों के लिए काफी हैं? उनके वीडियो के बाद इंटरनेट पर कई लोगों ने उनसे अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।