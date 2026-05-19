व्लादिमीर पुतिन 12-13 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे (फाइल तस्वीर)

व्लादिमीर पुतिन 12-13 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे, BRICS शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

लेखन गजेंद्र 04:08 pm May 19, 202604:08 pm

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख सामने आ गई है। वे 12 और 13 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे। यह पुष्टि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को की। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति सितंबर में भारत में आयोजित होने वाली BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने इसकी पुष्टि की थी। इस साल पुतिन दूसरी बार भारत दौरे पर आएंगे।