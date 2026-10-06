यौन उत्पीड़न जांच का असर: दिल्ली पुलिस के विवेक भगत का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार रुका

शुरुआत में भगत उन 12 अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें ADCP का अस्थायी मौजूदा कार्यभार सौंपा जाना था, लेकिन अब उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया गया है। बाकी 11 अधिकारियों को अंतरिम कार्यभार मिला है। इसका मतलब है कि उन्हें जिम्मेदारी तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन या सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इस मामले में मिली शिकायतों को आगे की जांच के लिए अपराध शाखा को भेजा गया है। भगत ने खुद अपील की है कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती और संतोषजनक नतीजे नहीं आ जाते, तब तक उन्हें यह मौजूदा कार्यभार न दिया जाए।