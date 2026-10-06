यौन उत्पीड़न जांच का असर: दिल्ली पुलिस के विवेक भगत का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार रुका
दिल्ली पुलिस के विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन यौन उत्पीड़न के एक मामले में जांच चलने की वजह से उन्होंने इसे अभी संभालना बंद कर दिया है। यह मामला 3 अक्टूबर का है, जब जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जांच पूरी होने तक उनका यह कार्यभार रोक दिया है।
ADCP की लिस्ट से बाहर हुए भगत
शुरुआत में भगत उन 12 अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें ADCP का अस्थायी मौजूदा कार्यभार सौंपा जाना था, लेकिन अब उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया गया है। बाकी 11 अधिकारियों को अंतरिम कार्यभार मिला है। इसका मतलब है कि उन्हें जिम्मेदारी तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन या सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इस मामले में मिली शिकायतों को आगे की जांच के लिए अपराध शाखा को भेजा गया है। भगत ने खुद अपील की है कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती और संतोषजनक नतीजे नहीं आ जाते, तब तक उन्हें यह मौजूदा कार्यभार न दिया जाए।