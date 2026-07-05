राम मंदिर दान पर VHP ने पुलिस को लिखा पत्र, विपक्षी नेताओं के दावों की जांच की मांग
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने अयोध्या पुलिस से राम मंदिर के दान को लेकर लगे गंभीर आरोपों की जांच करने को कहा है। VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने 4 जुलाई को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से विपक्षी नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछताछ करने को कहा। दरअसल, इन नेताओं का आरोप है कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये, जेवर और चांदी की ईंटें तक गायब हो गई हैं।
विपक्ष ने लगाए 200 करोड़ की चोरी के आरोप
विपक्षी नेताओं ने इन आरोपों को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां 200 करोड़ रुपये की चोरी का जिक्र किया है, जिसमें बड़े लोगों के शामिल होने की बात कही गई है, वहीं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने 20,000 करोड़ रुपये के संभावित घोटाले का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो यह तक सवाल उठाया कि अगर चोरी हुई है, तो मंदिर के छोटे कर्मचारियों ने इसे बिना किसी की जानकारी के कैसे अंजाम दिया। इन सब पर VHP का कहना है कि अगर इन आरोपों के पीछे कोई सबूत नहीं है, तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन अगर ये आरोप वाकई में सही हैं, तो आरोप लगाने वालों को जांच में मदद करनी चाहिए। वहीं, अगर ये दावे निराधार साबित होते हैं, तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।