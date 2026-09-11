सत्य निकेतन हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश, हर हॉस्टल-स्कूल की होगी जांच
दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से 5 छात्रों समेत 7 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में छत्तीसगढ़ की एक छात्रा भी शामिल थी।
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि छात्र-छात्राओं के हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर और स्कूलों की सुरक्षा जांच की जाए। उनका मकसद है कि जिन जगहों पर छात्र रहते और पढ़ते हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित रहें।
मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर और SP को जांच का निर्देश दिया
10 सितंबर को अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री साय ने साफ तौर पर कहा कि दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोकना सबसे जरूरी है।
उन्होंने जिला कलेक्टरों और SP को निर्देश दिए हैं कि वे इन जांचों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें।
यह जांचें सिर्फ उन्हीं जगहों पर नहीं होंगी जहां पहले कोई शिकायत मिली हो, बल्कि ऐसी हर इमारत की भी होगी जो पुरानी है या जिसमें कोई खतरा हो सकता है। इसका मकसद है कि शुरुआती दौर में ही समस्याओं को पहचान कर लोगों की जान बचाई जा सके।