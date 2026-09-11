सत्य निकेतन हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश, हर हॉस्टल-स्कूल की होगी जांच

10 सितंबर को अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री साय ने साफ तौर पर कहा कि दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोकना सबसे जरूरी है।

उन्होंने जिला कलेक्टरों और SP को निर्देश दिए हैं कि वे इन जांचों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें।

यह जांचें सिर्फ उन्हीं जगहों पर नहीं होंगी जहां पहले कोई शिकायत मिली हो, बल्कि ऐसी हर इमारत की भी होगी जो पुरानी है या जिसमें कोई खतरा हो सकता है। इसका मकसद है कि शुरुआती दौर में ही समस्याओं को पहचान कर लोगों की जान बचाई जा सके।