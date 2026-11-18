भंडारी ने इसके साथ ही सितंबर 2022 के आखिरी दिनों के विनोद आर्य के कॉल रिकॉर्ड भी मांगे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगें मान नहीं ली जातीं, तब तक वे पूरे उत्तराखंड में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनोद आर्य ने दावा किया था कि अंकिता ने अपने माता-पिता और बॉयफ्रेंड से मिली प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की थी। वहीं, अंकिता की मां ने जनता से अपील की है कि वे उनका साथ दें, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसे दुखद अनुभव से न गुजरना पड़े।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथित VIP एंगल की CBI जांच की सिफारिश की है।