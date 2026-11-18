अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट की मांग, मुख्यमंत्री ने की ये सिफारिश
अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित वीरेंद्र सिंह भंडारी ने विनोद आर्य का नार्को-एनालिसिस टेस्ट करवाने की मांग की है।
उनकी बेटी अंकिता की हत्या 2022 में हुई थी। इस मामले में अब CBI इस संभावना की जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई VIP शामिल तो नहीं है।
हालांकि, इस मामले में कुछ लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन भंडारी का मानना है कि असल सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। उन्हें शक है कि कुछ प्रभावशाली नामों को जानबूझकर छिपाया जा रहा है।
पुष्कर सिंह धामी ने CBI जांच की सिफारिश की
भंडारी ने इसके साथ ही सितंबर 2022 के आखिरी दिनों के विनोद आर्य के कॉल रिकॉर्ड भी मांगे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगें मान नहीं ली जातीं, तब तक वे पूरे उत्तराखंड में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनोद आर्य ने दावा किया था कि अंकिता ने अपने माता-पिता और बॉयफ्रेंड से मिली प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की थी। वहीं, अंकिता की मां ने जनता से अपील की है कि वे उनका साथ दें, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसे दुखद अनुभव से न गुजरना पड़े।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथित VIP एंगल की CBI जांच की सिफारिश की है।