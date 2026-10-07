विराट कोहली ने प्रेमानंद आश्रम जाने के लिए 5 करोड़ रुपये लेने के आरोपों को नकारा

कोहली के प्रवक्ता ने कहा, "हम साफ-साफ कहना चाहते हैं कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने विराट कोहली के बारे में जो दावे किए हैं, वे पूरी तरह झूठे, बेबुनियाद और गलत हैं। कोहली पूरी तरह से महाराज के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा के कारण उनके दर्शन करने आते हैं। हम इन दावों का पूरी तरह से खंडन करते हैं और निवेदन करते हैं कि वे पूरी जांच-पड़ताल करें, ऐसे बयानों को रिपोर्ट करने से पहले सत्यापन करें।"