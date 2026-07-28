गुजरात: भिलाड़ में पटरी से उतरी MEMU ट्रेन, बड़ा हादसा टला
मुंबई और गुजरात के बीच मंगलवार सुबह रेल यात्रा में एक बड़ी बाधा आई। विरार से भरूच जा रही 19101 नंबर की MEMU ट्रेन सुबह 6:27 बजे भिलाड़ स्टेशन पर पटरी से उतर गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का आगे वाला डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे उसके चार पहिये ट्रैक से बाहर आ गए। हालांकि, राहत की बात यह है कि ट्रेन में सवार सभी यात्री और रेलवे स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।
अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में ट्रेनों के संचालन में हुई देरी
इस घटना के कारण अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फिलहाल, पश्चिमी रेलवे की टीमें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों को नियंत्रित कर रही हैं, ताकि पटरी को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। अधिकारियों ने बताया है कि पटरी से उतरने के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।