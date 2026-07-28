गुजरात: भिलाड़ में पटरी से उतरी MEMU ट्रेन, बड़ा हादसा टला

मुंबई और गुजरात के बीच मंगलवार सुबह रेल यात्रा में एक बड़ी बाधा आई। विरार से भरूच जा रही 19101 नंबर की MEMU ट्रेन सुबह 6:27 बजे भिलाड़ स्टेशन पर पटरी से उतर गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का आगे वाला डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे उसके चार पहिये ट्रैक से बाहर आ गए। हालांकि, राहत की बात यह है कि ट्रेन में सवार सभी यात्री और रेलवे स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।