पुणे मेट्रो के खचाखच भरे कोच में टपका बारिश का पानी, वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो देश May 23, 2026

पुणे मेट्रो के खचाखच भरे एक कोच के अंदर बारिश का पानी टपकने का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। यह देखकर यात्री काफी असहज महसूस करने लगे और पानी से बचने के लिए उन्हें इधर-उधर हटना पड़ा। इस घटना से मेट्रो के रखरखाव को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, इस मामले पर अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई बयान या जवाब नहीं आया है। वहीं, कई हफ्तों की गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर लगे भारी जाम ने मुश्किलें बढ़ा दीं।