पुणे मेट्रो के खचाखच भरे कोच में टपका बारिश का पानी, वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो
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पुणे मेट्रो के खचाखच भरे एक कोच के अंदर बारिश का पानी टपकने का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। यह देखकर यात्री काफी असहज महसूस करने लगे और पानी से बचने के लिए उन्हें इधर-उधर हटना पड़ा। इस घटना से मेट्रो के रखरखाव को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, इस मामले पर अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई बयान या जवाब नहीं आया है। वहीं, कई हफ्तों की गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर लगे भारी जाम ने मुश्किलें बढ़ा दीं।
IMD ने पुणे में बारिश का पूर्वानुमान लगाया
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि पुणे में 23 मई को हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है। यह बारिश भले ही तापमान में कुछ कमी लाए, लेकिन लोगों को सफर में देरी और बारिश से होने वाली असुविधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।