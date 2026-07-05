कर्नाटक: ड्यूटी पर गई युवा अधिकारी की ट्रक से टक्कर में मौत

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर रात भर प्रदर्शन

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर सैकड़ों VAO इकट्ठा हो गए। उन्होंने भुवना को फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन पूरी रात चला। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर की कथित अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। पुलिस ने पूरी स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा। वहीं, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉ. जी परमेश्वर ने ऑनलाइन अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति एकजुटता दिखाते हुए उन्हें इस मुश्किल घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की।