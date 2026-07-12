वायनाड सुरंग हादसा: आखिरी शव मिला, 8 मौतों के बाद निर्माण सुरक्षा पर गंभीर सवाल
कई दिनों की कड़ी मशक्कत और तलाश के बाद आखिर बचाव दल को सुरंग हादसे में लापता आखिरी वर्कर भी मिल गया है। दुख की बात यह है कि इस खोज के साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाले निर्माण प्रबंधक विक्रम राणा (58) का शव 12 जुलाई को मीनाक्षी ब्रिज से करीब 350 मीटर नीचे मिला। यह दर्दनाक हादसा 7 जुलाई को तब हुआ था, जब वायनाड और कोझिकोड को जोड़ने वाली एक बड़ी सुरंग का प्रोजेक्ट चल रहा था।
खोज अभियान खत्म, मेप्पडी-चुरुल्माला पर पाबंदियां हटेंगी
सभी लापता वर्कर मिल जाने के बाद अब खोज अभियान को आधिकारिक तौर पर रोक दिया गया है। इसी के साथ, मेप्पडी-चुरुल्माला रोड पर लगाई गईं ट्रैफिक पाबंदियां भी जल्द हटा ली जाएंगी। प्रशासन अब मलबे को हटाने का काम शुरू करेगा और साथ ही इस भूस्खलन की पूरी जांच करेगा कि आखिर यह कैसे हुआ। इस दर्दनाक घटना ने केरलम में निर्माण स्थलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं।