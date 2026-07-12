वायनाड सुरंग हादसा: आखिरी शव मिला, 8 मौतों के बाद निर्माण सुरक्षा पर गंभीर सवाल देश Jul 12, 2026

कई दिनों की कड़ी मशक्कत और तलाश के बाद आखिर बचाव दल को सुरंग हादसे में लापता आखिरी वर्कर भी मिल गया है। दुख की बात यह है कि इस खोज के साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाले निर्माण प्रबंधक विक्रम राणा (58) का शव 12 जुलाई को मीनाक्षी ब्रिज से करीब 350 मीटर नीचे मिला। यह दर्दनाक हादसा 7 जुलाई को तब हुआ था, जब वायनाड और कोझिकोड को जोड़ने वाली एक बड़ी सुरंग का प्रोजेक्ट चल रहा था।