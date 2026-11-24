EPG का गठन 2016 में इसलिए हुआ था ताकि भारत और नेपाल के बीच 1950 की संधि पर फिर से विचार किया जा सके। हालांकि, 2018 में तैयार हुई इसकी रिपोर्ट पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है।

अब दोनों देशों के नेताओं ने एक नए 'संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट' पर सहमति जताई है। इस डॉक्यूमेंट में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, संपर्क, व्यापार, तकनीक और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।

यह एक तरह से ज्यादा व्यावहारिक साझेदारी की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है।