भारत-नेपाल की नई सोच, अब सीमा मुद्दों पर सीधा एक्शन!
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप (EPG) रिपोर्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वह अब भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए 'अप्रासंगिक' हो गई है। इसकी बजाय, दोनों देश अब सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और मौजूदा तरीकों से सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्रियों मोदी और शाह ने भी इस कदम का समर्थन किया है।
भारत और नेपाल एक संयुक्त विजन पर सहमत
EPG का गठन 2016 में इसलिए हुआ था ताकि भारत और नेपाल के बीच 1950 की संधि पर फिर से विचार किया जा सके। हालांकि, 2018 में तैयार हुई इसकी रिपोर्ट पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है।
अब दोनों देशों के नेताओं ने एक नए 'संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट' पर सहमति जताई है। इस डॉक्यूमेंट में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, संपर्क, व्यापार, तकनीक और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
यह एक तरह से ज्यादा व्यावहारिक साझेदारी की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करने जैसा है।