राहुल गांधी के आवाज सैंपल पर नया मोड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची भाजपा; जानें मामला

एक भाजपा नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील की है कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आवाज के सैंपल की जांच की निचली अदालत की नामंजूरी पर दोबारा सोचे।

यह मामला तब शुरू हुआ था जब गांधी ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ट्रायल कोर्ट ने इस जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की गई है।