राहुल गांधी के आवाज सैंपल पर नया मोड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची भाजपा; जानें मामला
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एक भाजपा नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील की है कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आवाज के सैंपल की जांच की निचली अदालत की नामंजूरी पर दोबारा सोचे।
यह मामला तब शुरू हुआ था जब गांधी ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं। उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ट्रायल कोर्ट ने इस जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को तय की गई है।
मिश्रा का कहना है कि आवाज का मिलान बेहद अहम है
भाजपा नेता विजय मिश्रा का मानना है कि गांधी की आवाज का मिलान इस बात को साबित करने में अहम कड़ी हो सकता है कि उन्होंने असल में क्या कहा था। उनके वकील ने दलील दी कि मामले में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट का यह फैसला तय करेगा कि इस राजनीतिक विवाद का आगे का रास्ता क्या होगा।