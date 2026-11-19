तमिलनाडु के मंत्री आर वन्नी अरसु का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री एक बाघ के बेहद करीब खड़े होकर गाड़ी पर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बताई जा रही थी। इस वीडियो को देखकर लोगों में काफी गुस्सा है। अब कर्नाटक के वन मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।