योग दिवस से पहले उपराष्ट्रपति लद्दाख में: युवाओं को जोड़ेंगे, विकास को परखेंगे, पर्यावरण बचाएंगे!

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन लुकुंग के स्वयं सहायता समूहों से मिलेंगे

राधाकृष्णन लुकुंग गांव में स्वयं सहायता समूहों से मिलेंगे और 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' की प्रगति का जायजा लेंगे। वे युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसी दौरान, लद्दाख प्रशासन ने क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन अब एंट्री पॉइंट पर अचानक जांच कर रहा है और सख्त नियमों के जरिए सिंगल-यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर रोक लगा रहा है। उपराज्यपाल सक्सेना ने भी इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन को बढ़ावा देते हुए लद्दाख के अनूठे पर्यावरण का संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है।