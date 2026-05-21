हिंद महासागर में दहाड़ेगा भारत! नौसेना को मिलेंगे 45 'मेड इन इंडिया' जहाज
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भारतीय नौसेना को एक अच्छी खबर मिली है। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यन ने बताया है कि अगले 3 से 4 साल में नौसेना को 45 नए जहाज मिलेंगे। ये सभी जहाज भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। अभी भारतीय नौसेना के पास करीब 130 जहाज हैं, जिनकी संख्या 2035 तक बढ़कर 200 हो जाएगी। इससे समुद्र में भारत की मौजूदगी और भी ज्यादा मजबूत होगी।
नौसेना को 195 और जहाजों की मिली मंजूरी
इतना ही नहीं, नौसेना को 195 और जहाजों के लिए भी हरी झंडी मिल गई है। इनमें 6 पनडुब्बियां और 120 तेज रफ्तार गश्ती नावें भी शामिल हैं। इन सभी जहाजों को भारत में ही बनाने पर खास जोर दिया जा रहा है।
इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इंडो-पैसिफिक इलाके में भारतीय नौसेना के ऑपरेशंस को ताकत मिलेगी। 'संघमित्रा' नाम के एक नए गश्ती जहाज का हाल ही में हुआ लॉन्च इस विस्तार योजना की तरफ एक बड़ा कदम है।