वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली का दिल्ली में निधन, 90 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

टली ने अपनी स्कूली शिक्षा दार्जिलिंग से की थी। इसके बाद ट्रिनिटी हॉल, कैम्ब्रिज से इतिहास में मास्टर्स की डिग्री ली। उन्होंने करीब 2 साल फर्स्ट रॉयल ड्रैगून में काम किया फिर एबेफील्ड सोसाइटी के क्षेत्रीय निदेशक बन गए। 1964 में वह BBC में शामिल हुए और 1972 से 1994 तक दिल्ली संवाददाता रहे। आपातकाल, इंदिरा गांधी के कार्यकाल, सिख विरोधी दंगे और राम मंदिर आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की उनकी रिपोर्टिंग को पत्रकारिता में मिसाल माना जाता है।

सम्मान

पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित थे टली

टली को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1985 में उन्हें 'ऑफिसर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी ब्रिटिश एंपायर' बनाया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। पत्रकार होने के साथ टली लेखक भी थे। उन्होंने भारत पर कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं, जिनमें 'द हार्ट ऑफ इंडिया', 'नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया', 'इंडिया इन स्लो मोशन', 'नॉन-स्टॉप इंडिया', 'द सिक्स्थ एस्टेट', और 'अमृतसर: मिसेज गांधीज लास्ट बैटल' काफी चर्चित हैं।