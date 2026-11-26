तिरुपति में आस्था का ऐतिहासिक दान: जैन दंपत्ति ने दिन किए 206 करोड़ रुपये के हीरे और सोना
लेखन भारत शर्मा
चेन्नई के वर्धमान और राधिका जैन ने अपनी गहरी आस्था दिखाते हुए तिरुपति मंदिर को 121 किलो हीरे जड़े सोने के गहने दान किए, जिनकी कीमत लगभग 206 करोड़ रुपये है। यह दान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में किया गया। इसे मंदिर के इतिहास में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण चढ़ावों में से एक माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायडू ने दान और प्रकृति संरक्षण की अपील की
जैन दंपत्ति की उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने उनके इस कदम को आस्था की एक अद्भुत मिसाल बताया। उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपनी दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों में, खासकर धार्मिक और मानवीय उद्देश्यों के लिए करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को प्रकृति का सम्मान करने की भी याद दिलाई, और लोगों से पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने तथा पर्यावरण बचाने की कोशिशों में साथ देने की अपील की।