जैन दंपत्ति की उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने उनके इस कदम को आस्था की एक अद्भुत मिसाल बताया। उन्होंने दूसरे लोगों से भी अपनी दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों में, खासकर धार्मिक और मानवीय उद्देश्यों के लिए करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को प्रकृति का सम्मान करने की भी याद दिलाई, और लोगों से पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने तथा पर्यावरण बचाने की कोशिशों में साथ देने की अपील की।