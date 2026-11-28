हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और घायलों को बचाने का काम शुरू किया। उन्होंने मृतकों के शवों को भी बाहर निकाला। घायलों में एक 3 साल की बच्ची और एक 15 साल का लड़का भी शामिल हैं। इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है।