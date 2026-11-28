तमिलनाडु: करूर में वैन-कार की भीषण टक्कर, सबरीमाला दर्शन से लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत
तमिलनाडु के करूर में देर रात एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ये लोग सबरीमाला मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे, जब उनकी वैन ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। मृतकों में नमक्कल के 2 लोग और सलेम का एक व्यक्ति शामिल हैं। इस यात्री समूह में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोग सफर कर रहे थे।
ट्रक ड्राइवर मौके से फरार
हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और घायलों को बचाने का काम शुरू किया। उन्होंने मृतकों के शवों को भी बाहर निकाला। घायलों में एक 3 साल की बच्ची और एक 15 साल का लड़का भी शामिल हैं। इन सभी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है।