NCERT की नई किताब में 'देवी की तलवार' से आक्रमणकारियों का सामना करने का जिक्र

रेसिस्टेंस एंड रेजिलिएंस नाम के एक खास चैप्टर में बताया गया है कि कैसे भारतीय शासकों ने अरब, तुर्की, मुगल और यूरोपीय आक्रमणकारियों का बहादुरी से सामना किया। अन्नामाराजा और शिवाजी जैसे महान शासकों को उनके अदम्य जुझारूपन के लिए इस चैप्टर में विशेष रूप से शामिल किया गया है।

NCERT के प्रमुख दिनेश सकलानी ने बताया कि इन बदलावों का मकसद छात्रों को इतिहास के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही, वे यह भी समझ पाएंगे कि कैसे धार्मिक परंपराओं ने भारत की रक्षा नीतियों को स्वरूप दिया।