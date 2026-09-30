NCERT की नई किताब में 'देवी की तलवार' से आक्रमणकारियों का सामना करने का जिक्र
NCERT ने 9वीं कक्षा के लिए सोशल साइंस की एक नई पाठ्यपुस्तक जारी की है। इसमें भारतीय राजाओं से जुड़ी ऐसी कहानियां जोड़ी गई हैं, जहां उन्हें आक्रमणकारियों से देश की रक्षा के लिए देवी काली, दुर्गा और भवानी जैसी देवियों से तलवारें मिलती हैं।
ये कहानियां 7वीं सदी से चली आ रही हैं। इनके जरिए बताया गया है कि कैसे भारत के इतिहास में आस्था और साहस ने एक अहम भूमिका निभाई है।
चैप्टर में भारतीय शासकों के प्रतिरोध को प्रमुखता
रेसिस्टेंस एंड रेजिलिएंस नाम के एक खास चैप्टर में बताया गया है कि कैसे भारतीय शासकों ने अरब, तुर्की, मुगल और यूरोपीय आक्रमणकारियों का बहादुरी से सामना किया। अन्नामाराजा और शिवाजी जैसे महान शासकों को उनके अदम्य जुझारूपन के लिए इस चैप्टर में विशेष रूप से शामिल किया गया है।
NCERT के प्रमुख दिनेश सकलानी ने बताया कि इन बदलावों का मकसद छात्रों को इतिहास के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही, वे यह भी समझ पाएंगे कि कैसे धार्मिक परंपराओं ने भारत की रक्षा नीतियों को स्वरूप दिया।