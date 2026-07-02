जगन्नाथ, तिरुपति से लेकर वैष्णोदेवी तक; बड़े मंदिरों में कैसे होता है दान का प्रबंधन?

जगन्नाथ

जगन्नाथ मंदिर में राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में खुलते हैं दानपात्र

जगन्नाथ पुरी मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पहले से निर्धारित है। मंदिर प्रशासन या किसी अधिकृत राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में दानपात्र खोले जाते हैं। इस दौरान मंदिर समिति का एक सदस्य भी मौजूद रहता है। हर दान पात्र को खोलने से पहले और बाद में सील किया जाता है। पूरी जानकारी एक फॉर्म में भरी जाती है। बैंक में जमा करने से पहले राशि और चढ़ावे की एक रजिस्टर में एंट्री की जाती है।