मुंबई सेंट्रल पर वड़ा पाव-समोसा हुए महंगे, 1 जून से लागू होंगे नए दाम
मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशनों पर वड़ा पाव और समोसे के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 1 जून से आपको इनके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पहले जो वड़ा पाव 13 रुपये का मिलता था, अब उसके लिए 20 रुपये खर्च करने होंगे।
इसी तरह, 12 रुपये का समोसा भी 20 रुपये का हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सादे पाव की कीमत भी 3 रुपये से बढ़कर 5 रुपये कर दी गई है, जो करीब 67 फीसदी की बढ़ोतरी है।
रेलवे का तर्क: गुणवत्ता, कैटरर्स की चिंता
वड़ा पाव और समोसा ही नहीं, रगड़ा पाव (25 रुपये), सूखा भेल (25 रुपये) और चटनी भेल (30 रुपये) जैसे और स्ट्रीट फूड अब महंगे हो गए हैं।
रेलवे अधिकारी बताते हैं कि इन नए दामों से खाने की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि अब मेन्यू में डोसा और डोनट्स जैसे नए व्यंजन भी शामिल किए जा सकते हैं।
हालांकि, कैटरिंग समूह इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि नए नियमों के कारण स्थानीय खान-पान के विकल्प कम होते जा रहे हैं, जिससे बहुत से यात्रियों के लिए नाश्ता खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा।