मुंबई सेंट्रल पर वड़ा पाव-समोसा हुए महंगे, 1 जून से लागू होंगे नए दाम

रेलवे का तर्क: गुणवत्ता, कैटरर्स की चिंता

वड़ा पाव और समोसा ही नहीं, रगड़ा पाव (25 रुपये), सूखा भेल (25 रुपये) और चटनी भेल (30 रुपये) जैसे और स्ट्रीट फूड अब महंगे हो गए हैं।

रेलवे अधिकारी बताते हैं कि इन नए दामों से खाने की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उनका यह भी कहना है कि अब मेन्यू में डोसा और डोनट्स जैसे नए व्यंजन भी शामिल किए जा सकते हैं।

हालांकि, कैटरिंग समूह इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि नए नियमों के कारण स्थानीय खान-पान के विकल्प कम होते जा रहे हैं, जिससे बहुत से यात्रियों के लिए नाश्ता खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा।