उत्तराखंड: निजी बाइक से कमाई पर ब्रेक, परिवहन विभाग ने शुरू की बड़ी कार्रवाई

विभाग का कहना है कि व्यावसायिक कामों के लिए सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका ठीक से रजिस्ट्रेशन हुआ हो। ऐसे में अगर आप अपनी निजी बाइक से डिलीवरी या पिकअप का काम कर रहे हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि वे उन व्यावसायिक गाड़ियों से सहमत हैं जो नियमों का पालन करती हैं, लेकिन उन्होंने निजी बाइकों के गलत इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ऐप कंपनियों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उनके पार्टनर जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे कानूनी तौर पर सही हैं या नहीं।