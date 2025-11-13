LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तराखंड: ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटी, 180 फीट की ऊंचाई से युवक गिरा
उत्तराखंड: ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटी, 180 फीट की ऊंचाई से युवक गिरा
उत्तराखंड के ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान एक युवक ऊंचाई से गिरकर घायल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड: ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटी, 180 फीट की ऊंचाई से युवक गिरा

लेखन गजेंद्र
Nov 13, 2025
04:28 pm
क्या है खबर?

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान हादसे की खबर आई है। यहां के शिवपुरी में एक युवक बंजी जंपिंग के दौरान ऊंचाई से गिरने से बुरी तरह घायल हो गया है। घटना बुधवार को तपोवन-शिवपुरी मार्ग पर स्थित थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर पार्क में घटी है, जिसका गुरुवार को वीडियो सामने आया है। घायल युवक का नाम सोनू कुमार (24) हैं, जो हरियाणा के गुरूग्राम के रहने वाले हैं। उनको ऋषिकेश AIIMS में भर्ती कराया गया है।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोनू एडवंचर स्पोर्ट्स के लिए शिवपुरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बंजी जंपिंग की कोशिश की, लेकिन अचानक रस्सी टूटने से ऊंचाई से गिर पड़े। वे नीचे आकर एक टीन शेड पर गिरे थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ट्विटर पोस्ट

हादसे का वीडियो