उत्तराखंड: ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटी, 180 फीट की ऊंचाई से युवक गिरा

लेखन गजेंद्र 04:28 pm Nov 13, 202504:28 pm

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान हादसे की खबर आई है। यहां के शिवपुरी में एक युवक बंजी जंपिंग के दौरान ऊंचाई से गिरने से बुरी तरह घायल हो गया है। घटना बुधवार को तपोवन-शिवपुरी मार्ग पर स्थित थ्रिल फैक्ट्री एडवेंचर पार्क में घटी है, जिसका गुरुवार को वीडियो सामने आया है। घायल युवक का नाम सोनू कुमार (24) हैं, जो हरियाणा के गुरूग्राम के रहने वाले हैं। उनको ऋषिकेश AIIMS में भर्ती कराया गया है।