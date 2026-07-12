केदारनाथ मंदिर में खुला बड़ा राज, VIP कोष में हेराफेरी और नकदी की चोरी हुई
उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। एक जांच में सामने आया है कि केदारनाथ में VIP लोगों के ठहरने के लिए बिना किसी उचित अनुमति के फंड जारी कर दिए गए थे। आरोपी अधिकारियों में BKTC के पूर्व मैनेजर, पूर्व मुख्य प्रमुख अधिकारी और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल हैं।
प्रमोद नौटियाल पर कीमती सामान ले जाने का आरोप
यह मामला तब और गंभीर हो गया जब CCTV फुटेज में BKTC के एक निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को मंदिर के गणना कक्ष से कथित तौर पर नकद पैसे और कीमती सामान ले जाते हुए देखा गया, जिसमें 10,000 से 12,000 रुपये वाले लिफाफे भी शामिल थे। विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है और समिति की आंतरिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नौटियाल अपने निलंबन को अदालत में चुनौती दे रहे हैं, जिसकी सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। दोनों मामलों की जांच मंदिर के सख्त नियमों के तहत की जा रही है और यह अभी भी जारी है।