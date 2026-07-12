केदारनाथ मंदिर में खुला बड़ा राज, VIP कोष में हेराफेरी और नकदी की चोरी हुई

प्रमोद नौटियाल पर कीमती सामान ले जाने का आरोप

यह मामला तब और गंभीर हो गया जब CCTV फुटेज में BKTC के एक निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को मंदिर के गणना कक्ष से कथित तौर पर नकद पैसे और कीमती सामान ले जाते हुए देखा गया, जिसमें 10,000 से 12,000 रुपये वाले लिफाफे भी शामिल थे। विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है और समिति की आंतरिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नौटियाल अपने निलंबन को अदालत में चुनौती दे रहे हैं, जिसकी सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। दोनों मामलों की जांच मंदिर के सख्त नियमों के तहत की जा रही है और यह अभी भी जारी है।