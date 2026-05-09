धारली त्रासदी के बाद उत्तराखंड की बड़ी तैयारी: मानसून से पहले बन रहा खतरे का नक्शा देश May 09, 2026

2026 का मानसून आने में अभी वक्त है, लेकिन उत्तराखंड पहले से ही उन बस्तियों की पहचान करने में लगा है जिन पर बाढ़ और भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ये सर्वे लगातार चल रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में यह सर्वे किया जा रहा है। खासकर, चमोली में संभावित खतरे वाले इलाकों की जल्द पहचान के लिए सेटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन मैपिंग की मदद ली जा रही है।