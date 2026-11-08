उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: कर्मचारियों को मिलेगा 63 प्रतिशत DA, वेतन में होगी बढ़ोतरी

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव एक जुलाई, 2026 से लागू हो जाएगा।

इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का 63 प्रतिशत हो जाएगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे DA के बराबर होगा। इस फैसले का मकसद कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई की मार से राहत दिलाना है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है।