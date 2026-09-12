उत्तराखंड: MBBS इंटर्न को मिलेंगे 25,000 रुपये, खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी

उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब सरकारी कॉलेजों में MBBS इंटर्न को हर महीने 17,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसका फायदा श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के पाँच कॉलेजों के इंटर्न को मिलेगा। सरकार का यह कदम युवा डॉक्टरों को उनके करियर की शुरुआत में थोड़ी आर्थिक मदद देगा।