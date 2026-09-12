उत्तराखंड: MBBS इंटर्न को मिलेंगे 25,000 रुपये, खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी
उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल छात्रों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब सरकारी कॉलेजों में MBBS इंटर्न को हर महीने 17,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसका फायदा श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के पाँच कॉलेजों के इंटर्न को मिलेगा। सरकार का यह कदम युवा डॉक्टरों को उनके करियर की शुरुआत में थोड़ी आर्थिक मदद देगा।
कैबिनेट ने खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दी
कैबिनेट ने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 के तहत एक और अहम फैसले को हरी झंडी दिखाई है। इसके मुताबिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सीधे सरकारी नौकरी मिल पाएगी।
स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर जैसे विभागों में ऐसे 243 पद निकाले गए हैं। इस नीति में योग्य खिलाड़ियों को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के सीधी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है।