उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप, चार धाम यात्रा पर लगा अस्थायी विराम

भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आगे बढ़ना खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और रास्ते साफ करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें।