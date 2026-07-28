उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप, चार धाम यात्रा पर लगा अस्थायी विराम
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उत्तराखंड की मशहूर चार धाम यात्रा को मंगलवार और बुधवार के लिए रोक दिया गया है। दरअसल, भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे की वजह से इन रास्तों को फिलहाल असुरक्षित बताया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना बहुत जरूरी था। मौसम शांत होने और रास्तों के साफ हो जाने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी।
उत्तराखंड में भूस्खलन से रास्ते बंद
भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आगे बढ़ना खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है और रास्ते साफ करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें।