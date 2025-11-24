तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर

तमिलनाडु में निजी बसों की आमने-सामने टक्कर, 6 यात्रियों की मौत

लेखन गजेंद्र 01:22 pm Nov 24, 202501:22 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार सुबह 2 निजी बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा तिरुमंगलम-कोल्लम राष्ट्रीय राजमार्ग पर इडाइक्कल के निकट हुआ है, जिसमें 32 यात्री घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है। उन्हें तेनकासी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है।