तमिलनाडु में निजी बसों की आमने-सामने टक्कर, 6 यात्रियों की मौत
क्या है खबर?
तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार सुबह 2 निजी बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा तिरुमंगलम-कोल्लम राष्ट्रीय राजमार्ग पर इडाइक्कल के निकट हुआ है, जिसमें 32 यात्री घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर है। उन्हें तेनकासी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना मदुरै से सेनकोट्टई जा रही एक बस और तेनकासी से कोविलपट्टी जा रही एक बस के बीच हुई है। अभी तक की जांच में पता चलता है कि मदुरै से आ रही बस तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई है। अभी मृतकों में 5 महिला और एक पुरुष बताए जा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का दृश्य
