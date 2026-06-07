उत्तराखंड का नया 'एडवेंचर अड्डा': टोंस वैली में प्रकृति और रोमांच का बेजोड़ तालमेल!
पश्चिमी हिमालय में बसी टोंस वैली अब उत्तराखंड का एक नया और बड़ा एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट बनकर उभरी है। सरकार का मकसद है कि साहसिक गतिविधियों के शौकीनों को राफ्टिंग, ट्रेकिंग और ऐसी ही दूसरी रोमांचक चीजों के लिए इस घाटी की ओर खींचा जाए। लेकिन, इस पूरी पहल का खास लक्ष्य यह भी है कि घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक संस्कृति को सहेज कर रखा जाए। इसके लिए टिकाऊ विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
इकोटूरिज्म का प्रयास
टोंस नदी व्हाइटवॉटर राफ्टिंग के लिए बेहद उपयुक्त है। यहां के ट्रेकिंग रास्ते भी कमाल के हैं, जो घने देवदार के जंगलों और वन्यजीवों से भरे ऊंचे घास के मैदानों के बीच से होकर गुजरते हैं। रोमांच के साथ-साथ, यहां के दूर-दराज के गांवों में आज भी पुरानी हिमालयी वास्तुकला और रीति-रिवाज जिंदा हैं। इकोटूरिज्म का यह अभियान स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही, इस इलाके की अपनी अनोखी पहचान को भी बनाए रखा जाएगा। यह पहल सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खास है जो यहां की समृद्ध संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं।