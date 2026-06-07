उत्तराखंड का नया 'एडवेंचर अड्डा': टोंस वैली में प्रकृति और रोमांच का बेजोड़ तालमेल!

इकोटूरिज्म का प्रयास

टोंस नदी व्हाइटवॉटर राफ्टिंग के लिए बेहद उपयुक्त है। यहां के ट्रेकिंग रास्ते भी कमाल के हैं, जो घने देवदार के जंगलों और वन्यजीवों से भरे ऊंचे घास के मैदानों के बीच से होकर गुजरते हैं। रोमांच के साथ-साथ, यहां के दूर-दराज के गांवों में आज भी पुरानी हिमालयी वास्तुकला और रीति-रिवाज जिंदा हैं। इकोटूरिज्म का यह अभियान स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही, इस इलाके की अपनी अनोखी पहचान को भी बनाए रखा जाएगा। यह पहल सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खास है जो यहां की समृद्ध संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं।