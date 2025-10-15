केदारनाथ में 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाएगा अडाणी समूह, 36 मिनट में पूरी होगी यात्रा

खासियत

क्या होगी रोपवे की खासियत?

सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला यह रोपवे 12.9 किलोमीटर की यात्रा को मात्र 36 मिनट में पूरा करेगा, जिसे अभी पूरा करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। हर घंटे 1,800 यात्री प्रति दिशा में यात्रा कर सकेंगे। रोपवे के प्रत्येक गोंडोला में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। यह भारत का पहला 3S (ट्रायकेबिल) रोपवे होगा, जो विश्व की सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। रोपवे समय बचाएगा और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देगा।