केदारनाथ में 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाएगा अडाणी समूह, 36 मिनट में पूरी होगी यात्रा
क्या है खबर?
उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन करने में आने वाली मुसीबत को अडाणी समूह हल करने जा रहा है। उसने केदारनाथ में हाईटेक रोपवे बनाने का जिम्मा उठाया है। अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने एक्स पर एक वीडियो साझा कर यह जानकारी दी है। रोपवे बनाने में करीब 4,081 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अडाणी समूह ने इस परियोजना के लिए स्थानीय लोगों की भागदारी और पर्यावरण संरक्षण का वादा किया है।
खासियत
क्या होगी रोपवे की खासियत?
सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला यह रोपवे 12.9 किलोमीटर की यात्रा को मात्र 36 मिनट में पूरा करेगा, जिसे अभी पूरा करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। हर घंटे 1,800 यात्री प्रति दिशा में यात्रा कर सकेंगे। रोपवे के प्रत्येक गोंडोला में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। यह भारत का पहला 3S (ट्रायकेबिल) रोपवे होगा, जो विश्व की सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। रोपवे समय बचाएगा और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देगा।
ट्विटर पोस्ट
गौतम अडाणी ने जारी किया वीडियो
केदारनाथ धाम की कठिन चढ़ाई अब आसान होगी।— Gautam Adani (@gautam_adani) October 15, 2025
अदाणी समूह श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए यह रोपवे बना रहा है।
इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात है।
महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
जय बाबा केदारनाथ!#Adani pic.twitter.com/9f3VIGAWt6
जानकारी
कब तक तैयार होगा रोपवे?
अडाणी इंटरप्राइजेज का रोड्स, मेट्रो, रेल और वॉटर डिवीजन इसका निर्माण करेगा। कंपनी इसे 5 से 6 साल में बनाकर तैयार करेगी और 29 सालों तक इसके संचालन का जिम्मा संभालेगी। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 15-20 लाख पहुंच रही है।