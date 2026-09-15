राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात होंगे स्नाइपर, महिला PAC को अत्याधुनिक हथियार

इस सुरक्षा अभियान के दायरे में मेट्रो स्टेशन, RRTS लाइनें, लोक भवन और हाईकोर्ट जैसे अहम स्थान भी आते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में बनी महिला PAC बटालियनों को भी आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है।

उन्हें सैकड़ों सबमशीन गन, पिस्तौल, असॉल्ट राइफलें और ताज़ा गोला-बारूद मिलेगा। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लगे जवानों के पुराने हथियारों को भी बदला जा रहा है। इसका मकसद है कि सभी सुरक्षाकर्मी हर मोर्चे पर बेहतर ढंग से तैयार रहें।