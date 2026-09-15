राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात होंगे स्नाइपर, महिला PAC को अत्याधुनिक हथियार
उत्तर प्रदेश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को काफी पुख्ता कर रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के राम मंदिर जैसे अहम स्थानों पर जल्द ही स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। राज्य सरकार इन जगहों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नई स्नाइपर राइफलें और निगरानी के आधुनिक उपकरण खरीद रही है। इन्हें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UPSSF) को सौंपा जाएगा ताकि वे इन स्थलों को और सुरक्षित रख सकें।
उत्तर प्रदेश महिला PAC बटालियनों को नए हथियारों से लैस करेगा
इस सुरक्षा अभियान के दायरे में मेट्रो स्टेशन, RRTS लाइनें, लोक भवन और हाईकोर्ट जैसे अहम स्थान भी आते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में बनी महिला PAC बटालियनों को भी आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है।
उन्हें सैकड़ों सबमशीन गन, पिस्तौल, असॉल्ट राइफलें और ताज़ा गोला-बारूद मिलेगा। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में लगे जवानों के पुराने हथियारों को भी बदला जा रहा है। इसका मकसद है कि सभी सुरक्षाकर्मी हर मोर्चे पर बेहतर ढंग से तैयार रहें।