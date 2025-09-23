उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रक और कार की टक्कर के बाद 5 लोगों की जलकर मौत (तस्वीर: एक्स/@tariq_iqbal)

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार और ट्रक की टक्कर, कार सवार 5 लोग जिंदा जले

लेखन गजेंद्र 11:32 am Sep 23, 202511:32 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई है, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा अकराबाद के गोपी पुल के पास हुआ। हादसे में कार सवार महिला, 2 पुरुष और एक बच्चा समेत ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतकों की पहचान की जा रही है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।