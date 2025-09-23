LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार और ट्रक की टक्कर, कार सवार 5 लोग जिंदा जले
लेखन गजेंद्र
Sep 23, 2025
11:32 am
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर एक कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई है, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा अकराबाद के गोपी पुल के पास हुआ। हादसे में कार सवार महिला, 2 पुरुष और एक बच्चा समेत ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतकों की पहचान की जा रही है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

हादसा

कैसे हुई आमने-सामने टक्कर?

पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि घटना के समय ट्रक अलीगढ़ से एटा की तरफ जा रहा था, जबकि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एटा की तरफ से आ रही थी। तभी कार का टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांद गया। तभी दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था, जिसकी कार से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां धूं-धूं कर जलने लगे। कार में बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके।

हादसे के बाद का भयावह दृश्य