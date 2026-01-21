प्रयागराज में विमान गिरने की सूचना

प्रयागराज में केपी कॉलेज के पीछे सेना का प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त

लेखन गजेंद्र 01:05 pm Jan 21, 202601:05 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार दोपहर को सेना का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ है। सैन्य विमान एक तालाब में जाकर गिरा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।