प्रयागराज में केपी कॉलेज के पीछे सेना का प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त
लेखन गजेंद्र
Jan 21, 2026 01:05 pm
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार दोपहर को सेना का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ है। सैन्य विमान एक तालाब में जाकर गिरा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का वीडियो
#प्रयागराज में शहर के बीचों-बीच तालाब में #एयरक्राफ्ट गिर गया है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़े रहे एयरक्राफ्ट का अचानक बैलेंस बिगड़ा और केपी कॉलेज के पीछे गिर पड़ा। "#UttarPradesh #Aircraft #Prayagraj pic.twitter.com/tC84U51UWd— mishikasingh (@mishika_singh) January 21, 2026