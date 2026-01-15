उत्तर प्रदेश: नाबालिग युवक को घर से ले जाकर हत्या, शव पटरी पर फेंका

उत्तर प्रदेश के सहानरनपुर में एक नाबालिग दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक 14 वर्षीय मयंक है, जो कक्षा 9 का छात्र था। घटना देवबंद कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर गांव की है। पुलिस अधीक्षक सागर जैन ने बताया कि किशोर की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था, ताकि आत्महत्या लगे। मयंक के परिजनों ने उसकी कक्षा में पढ़ने वाली उसकी ही जाति की लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है।

घटना क्या है पूरा मामला? मयंक के पिता रूपचंद ने बताया कि उनका बेटा देवबंद के इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उसका अपनी ही जाति की एक लड़की से प्रेम-प्रसंग था, जो उसकी कक्षा में पढ़ती थी। बुधवार देर रात मयंक को लड़की के घर से फोन आया और मिलने को बुलाया। जब काफी देर तक मयंक नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। घरवालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गुरुवार को पता चला कि मयंक का शव ट्रैक पर मिला है।

सूचना लोको पायलट ने पुलिस को दी सूचना पुलिस ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मयंक का शव बोरे में भरकर फेंका गया था। लोको पायलट ने पटरी पर बोरा देखकर अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने बताया कि शव देखकर लग रहा था कि उसकी पिटाई की गई और बाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शव की पहचान के लिए मयंक के घरवालों को बुलाया गया, जिन्होंने उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने शव को पोसमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

Advertisement