उत्तर प्रदेश: सहारनपुर में राजस्व अधिकारी ने मां-पत्नी और 2 बेटों की जान ली, खुदकुशी की

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक बेहद चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक राजस्व अधिकारी ने अपनी मां, पत्नी और 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी और बाद में खुद की भी जान ले ली। घटना सरसावा थाना क्षेत्र के शाश्वत बिहार कॉलोनी की है। मृतकों में राजस्व अधिकारी (अमीन) अशोक राठी (40), उनकी पत्नी अंजिता (37), मां विद्यावती (70) और दो बेटे कार्तिक (16) और देव (13) शामिल हैं।

हत्या सभी के सिर में मारी गोली, खुद को सीने और माथे में मारा पुलिस ने बताया कि मंगलवार को अशोक के बहनोई ने उनको कई बार फोन किया, जिसका जवाब न मिलने पर उन्होंने अपने बेटे को अशोक के घर भेजा। बेटे को दरवाजे पर दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खिड़की से झांका तो अंदर 5 लोगों के शव पड़े थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर देखा कि चारों के माथे पर और अशोक को सीने और माथे पर गोली लगी थी।

जांच मरने से पहले बहन को भेजा था ऑडियो संदेश दैनिक भास्कर के मुताबिक, घर में विद्यावती, देव-कार्तिक के शव बेड पर, जबकि अशोक और अंजिता के शव चारपाई पर पड़े थे। उनके पास 3 कंट्री मेड पिस्टल पड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक, अशोक ने वारदात से पहले अपनी बहन को एक संदेश और ऑडियो भेजा था, जिसमें उसने बताया कि वह पूरे परिवार की हत्या कर चुका है और अब खुद को भी मारने जा रहा है। जिस घर में अशोक ने आत्महत्या की है वह किराए का है।

जांच अवसान में थे अशोक अशोक नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर तैनात थे। 3 साल पहले उनके पिता की मौत के बाद उन्हें मृतक आश्रित पर नौकरी मिली थी। कोरोना के समय अशोक बीमार हुए थे, जिसके बाद से वे परेशान रहने लगे। उनका चंडीगढ़ से अवसाद का इलाज चल रहा था। उनके दोनों बेटे कक्षा 9-10 के छात्र हैं। अशोक ने 5 महीने पहले 2 मंजिला मकान किराए पर लिया था। मकान मालिक देहरादून में रहते हैं और CRPF में सब-इंस्पेक्टर हैं।

जांच 2 बार हत्या का प्रयास कर चुका था अशोक पुलिस का कहना है कि सभी लोगों को जीरो प्वाइंट यानी नजदीक से गोली मारी गई है। अशोक अपने गांव खारिबांस में रहना चाहता था, लेकिन परिजन तैयार नहीं थे। पुलिस का कहना है कि अशोक 2 बार हत्या का प्रयास कर चुका है, लेकिन दोनों बार परिवार बच गए। एक बार कोरोना काल में और दूसरी बार 5 महीने पहले परिवार को मारने की कोशिश की थी। पुलिस मामले की हर कोण से जांच कर रही है।