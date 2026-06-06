उत्तर प्रदेश ने तोड़े रिकॉर्ड: एक दिन में 5 करोड़ पेड़, जुलाई में 35 करोड़ का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने एक ही दिन में 5 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह विशाल पौधरोपण कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले में चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पौधरोपण करके इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाए और इसके बाद कुकरैल फॉरेस्ट में भी पौधे रोपे। कुकरैल में हुए इस विशेष पौधरोपण कार्यक्रम को 'महर्षि चरक औषधीय वाटिका' नाम दिया गया।
उत्तर प्रदेश जुलाई में 35 करोड़ पौधों का अभियान चलाएगा
यह पूरा अभियान प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' वाले कैंपेन से प्रेरणा लेकर चलाया गया। इस दौरान खास तौर पर नीम और पीपल जैसे स्थानीय वृक्षों को प्राथमिकता दी गई। कुल 28 सरकारी विभागों ने मिलकर इस काम में हाथ बंटाया। सड़कों के किनारे और जल स्त्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। सोनभद्र और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों ने तो 15 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए। अब, राज्य सरकार जुलाई में इससे भी बड़े अभियान की तैयारी में जुटी है, जिसका लक्ष्य एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाना है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये नए पौधे मानसून की बारिश शुरू होने तक सुरक्षित रहें।