उत्तर प्रदेश: कानपुर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

लेखन भारत शर्मा
Nov 08, 2025
05:33 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रामपुर निवासी मोहम्मद आन के रूप में हुई है। वह 3 दिन पहले ही रावतपुर इलाके के एक निजी छात्रावास में आया था। शुक्रवार को उसके साथी इमदाद हसन ने उसे जुमे की नमाज के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, आन ने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वह यहीं रहना चाहता।

खुलासा

कैसे हुआ आत्महत्या का खुलासा?

पुलिस ने बताया कि इमदाद के नमाज से लौटने पर आन का कमरा अंदर से बंद मिला। कई बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर, साथी छात्रों ने वेंटिलेटर से झांका तो आन का शव लुंगी से पंखे से लटकता हुआ दिखाई दिया। छात्रों ने तुरंत रावतपुर पुलिस को सूचना दी, जो फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गई। पुलिस ने दरवाजा जबरदस्ती खोला और आन के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

माफी

आन ने सुसाइड नाइट में माता-पिता से मांगी माफी

कमरे से 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उसने नोट में लिखा, 'अम्मा-अब्बू, मुझे माफ कर देना। मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सका। मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूं।' कल्याणपुर ACP रंजीत ने पुष्टि की है कि छात्र के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

जानकारी

आत्महत्या के विचार पर यहां से लें सहायता

अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं तो आप समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 या आसरा NGO के हेल्पलाइन नंबर 91-22-27546669 पर संपर्क करें।