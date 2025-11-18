कानपुर के युवक ने पूर्व प्रेमिका को जबरन किस किया, युवती ने काटी जीभ

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका को जबरन चुंबन लेने की कोशिश की, जिसके बाद युवती ने युवक की जीभ ही काट ली। युवक की जीभ मुंह से अलग हो गई, जिससे वह लुहूलुहान हो गया। युवक को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी युवक 35 साल का चंंपी है, जो शादीशुदा है। पुलिस ने उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

घटना पूरा मामला क्या है? बिल्हौर थानाक्षेत्र के दरियापुर गांव में किसान चंपी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। शादी के बाद भी उसका गांव की एक 20 वर्षीय लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। अब लड़की की 20 दिसंबर को बारात आनी है। ऐसे में वह चंपी से बात नहीं कर रही थी, जिससे चंपी परेशान था। सोमवार को लड़की किसी काम से तालाब के पास गई थी, जहां अकेला पाकर चंपी पहुंच गया और उसे जबरन किस करने लगा।

घटना लड़की ने जीभ काटकर अलग कर दी चंपी ने लड़की को जबरन पकड़कर किस किया तो लड़की उसे छुड़ा नहीं सकी और बेबस होकर अपनी रक्षा के लिए उसकी जीभ ही काटकर अलग कर दी। चंपी की जीभ 2 टुकड़ों में बंट गई और वहीं गिर गई, जिसके बाद युवक उसे उठाकर खून से लथपथ हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां से उसे कानपुर शहर भेजा गया। पुलिस का कहना है कि लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।