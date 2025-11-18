एस जयशंकर ने SCO शिखर सम्मेलन में कहा- भारत को आतंकवाद से रक्षा करने का अधिकार

बयान क्या बोले एस जयशंकर? बैठक में जयशंकर ने कहा, "यह ज़रूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाए। इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई अनदेखी नहीं हो सकती और कोई लीपापोती नहीं हो सकती। जैसा कि भारत ने दिखाया है, हमें आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका प्रयोग करेंगे।"

बयान आगे क्या बोले जयशंकर? जयशंकर ने अशांत विश्व व्यवस्था के बीच स्पष्ट आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम जटिल वैश्विक स्थिति पर भी खुलेपन के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जो हमेशा से हमारे संबंधों की विशेषता रही है।" उन्होंने यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व घटनाक्रम और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि संघर्ष का शीघ्र समापन और स्थायी शांति सुनिश्चित करना संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में है। उन्होंने हाल में शांति के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया।