एस जयशंकर ने SCO शिखर सम्मेलन में कहा- भारत को आतंकवाद से रक्षा करने का अधिकार
लेखन गजेंद्र
Nov 18, 2025
03:43 pm
क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में कहा कि भारत आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वह इसका प्रयोग करेगा। जयशंकर का यह बयान दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के कुछ दिन बाद आया है। उन्होंने मॉस्को में SCO शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में कहा कि दुनिया को भी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए।

बयान

क्या बोले एस जयशंकर?

बैठक में जयशंकर ने कहा, "यह ज़रूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाए। इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, कोई अनदेखी नहीं हो सकती और कोई लीपापोती नहीं हो सकती। जैसा कि भारत ने दिखाया है, हमें आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका प्रयोग करेंगे।"

ट्विटर पोस्ट

एस जयशंकर का बयान

बयान

आगे क्या बोले जयशंकर?

जयशंकर ने अशांत विश्व व्यवस्था के बीच स्पष्ट आदान-प्रदान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हम जटिल वैश्विक स्थिति पर भी खुलेपन के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जो हमेशा से हमारे संबंधों की विशेषता रही है।" उन्होंने यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व घटनाक्रम और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि संघर्ष का शीघ्र समापन और स्थायी शांति सुनिश्चित करना संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में है। उन्होंने हाल में शांति के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया।

दौरा

3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं जयशंकर

जयशंकर मंगलवार सुबह अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर मास्को पहुंचे हैं और SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग ले रहे हैं। उनकी अगले महीने होने वाली रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली की संभावित यात्रा से पहले कई उच्च स्तरीय बैठकें भी होनी है। उन्होंने मॉस्को पहुंचने के तुरंत बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा SCO, BRICS, संयुक्त राष्ट्र और G-20 पर व्यापक चर्चा की।