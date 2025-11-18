कानपुर में आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 3 की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार तड़के एक डबल डेकर स्लीपर बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 24 से अधिक लोग घायल हैं। हादसा कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में हुआ है। घटना के समय अधिकतर यात्री बस में सो रहे थे। गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।
हादसा
चालक को झपकी आने से हुआ हादसा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुल 45 यात्रियों के साथ स्लीपर बस दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के सिवान जा रही थी। तभी तड़के 3:20 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई थी, जिसके बाद पलट गई। तेज रफ्तार में होने के कारण बस कुछ दूर तक घिसटते भी गई। पुलिस का कहना है कि बस चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ है।
जांच
15 से 20 मिनट तक बस में फंसे रहे यात्री
बस हादसे में घायल यात्रियों ने बताया कि चालक नशे में लग रहा था या नींद में था क्योंकि वह एक्सप्रेसवे पर बस काफी लहराकर चला रहा था। बस पलटने के बाद करीब 15 से 20 मिनट तक कोई मदद नहीं मिली, जिससे यात्री अंदर ही फंस गए। बाद में सीट को काटकर यात्रियों को निकाला गया। एक यात्री का पैर कट गया है। चालक और क्लीनर फरार हैं। हादसे में 6 बच्चे भी घायल हैं।