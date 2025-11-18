उत्तर प्रदेश के कानपुर में डबल डेकर बस पलटी

कानपुर में आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 3 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:19 am Nov 18, 202511:19 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार तड़के एक डबल डेकर स्लीपर बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 24 से अधिक लोग घायल हैं। हादसा कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में हुआ है। घटना के समय अधिकतर यात्री बस में सो रहे थे। गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।