उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, गिड़गिड़ाया बदमाश

मुठभेड़

कैसे दिया एनकाउंटर को अंजाम?

महिला थाना पुलिस की टीम सोमवार रात को लोहिया नगर चौकी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक स्कूटी सवार मेरठ रोड की तरफ से आता दिखा। पुलिस ने उसे टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वह वाहन मोड़कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी नियंत्रण खो बैठा और फिसलकर गिर गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने आत्मसमर्पण की जगह गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई।