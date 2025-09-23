LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, गिड़गिड़ाया बदमाश
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, गिड़गिड़ाया बदमाश
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आरोपी को महिला पुलिस ने गोली मारकर पकड़ा

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, गिड़गिड़ाया बदमाश

लेखन गजेंद्र
Sep 23, 2025
12:10 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहली बार महिला पुलिस ने एक एनकाउंटर को अंजाम दिया है। विजयनगर थाने के हिस्ट्रीशीटर बदमाश जितेंद्र को सोमवार रात को महिला पुलिस ने घायल करके पकड़ा और उठाकर थाने ले आईं। इस कार्रवाई में कोई पुरुष पुलिस अधिकारी शामिल नहीं था। एनकाउंटर को सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पांडे और महिला थानाध्यक्ष रितु त्यागी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। घायल जितेंद्र को गाजियाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुठभेड़ 

कैसे दिया एनकाउंटर को अंजाम?

महिला थाना पुलिस की टीम सोमवार रात को लोहिया नगर चौकी के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक स्कूटी सवार मेरठ रोड की तरफ से आता दिखा। पुलिस ने उसे टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वह वाहन मोड़कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी नियंत्रण खो बैठा और फिसलकर गिर गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने आत्मसमर्पण की जगह गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई।

जांच

आरोपी के ऊपर दर्ज हैं 8 से अधिक मुकदमें

पुलिस ने बताया कि आरोपी अलीगढ़ का निवासी है और विजयनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके ऊपर लूट के 8 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। आरोपी राह चलते लोगों से नकद, मोबाइल और अन्य सामान लूटता था और लूटा गया माल सस्ते में बेंचकर उससे अपने शौक पूरा करता था। उससे बरामद स्कूटी भी उसने दिल्ली से चोरी की थी। पुलिस ने उसके पास से एक स्कूटी, 1 टेबलेट, 1 चोरी किया फोन और अवैध असलहा-कारतूस बरामद किया है।

ट्विटर पोस्ट

एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ाया आरोपी