उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का शंखनाद: ताजमहल से काशी विश्वनाथ तक 1.35 करोड़ घर होंगे दर्ज

शीतल वर्मा ने सभी इमारतों के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया

जनगणना के पूरे ऑपरेशन की मुखिया शीतल वर्मा बताती हैं कि हर इमारत का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से उत्तर प्रदेश के इतिहास को संजोकर रखा जा सकेगा। यह सर्वे 20 जून तक चलेगा। इस दौरान लोगों से उनके घर की स्थिति और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। इसके अलावा, हाल ही में एक स्व-गणना अभियान भी चलाया गया, जिसमें लगभग 4.8 मिलियन परिवारों ने अपनी जानकारी खुद भरकर प्रक्रिया को पूरा किया। इस पहल से यह पूरी जनगणना पहले से कहीं ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई और सुविधाजनक बन गई है।