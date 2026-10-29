उत्तर प्रदेश: हिंसा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, जानकारी छिपाई तो नियुक्ति होगी रद्द 

नीति के मुताबिक, वे लोग जो किसी ऐसे संगठन के सदस्य हैं, जिसका संकल्पित उद्देश्य हिंसात्मक रीति से समाज की विद्यमान व्यवस्था को बदलना है, सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये अपात्र समझे जायेंगे।

21 साल की उम्र पूरी कर लेने के बाद और जांच की तारीख से 3 साल के भीतर किसी भी ऐसी गतिविधि में भाग लेने को इस बात का सबूत माना जायेगा कि वह व्यक्ति अभी भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।