गाजियाबाद में व्यक्ति ने अपने बच्चों के सामने पत्नी का गला रेता, प्रेम-प्रसंग का था शक

लेखन गजेंद्र 01:42 pm Sep 22, 202501:42 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के सामने पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। व्यक्ति को अपनी पत्नी पर प्रेम-प्रसंग का शक था। आरोपी की पहचान किशन शर्मा (36) के रूप में हुई है, जो बुलंदशहर का रहने वाला था। वह गाजियाबाद में दिहाड़ी मजदूरी करता था। आरोपी अपनी पत्नी चंचल (32) और अपने 2 बच्चों (6 और 7 साल) के साथ दादरी में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था।