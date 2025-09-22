गाजियाबाद में व्यक्ति ने अपने बच्चों के सामने पत्नी का गला रेता, प्रेम-प्रसंग का था शक
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के सामने पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। व्यक्ति को अपनी पत्नी पर प्रेम-प्रसंग का शक था। आरोपी की पहचान किशन शर्मा (36) के रूप में हुई है, जो बुलंदशहर का रहने वाला था। वह गाजियाबाद में दिहाड़ी मजदूरी करता था। आरोपी अपनी पत्नी चंचल (32) और अपने 2 बच्चों (6 और 7 साल) के साथ दादरी में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था।
हत्या
क्या है पूरा मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि किशन को उसकी पत्नी पर शक था कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद होता था। शनिवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद रविवार को सुबह 5 बजे किशन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने अपने बच्चों के सामने चंचल का गला रेत दिया, जिसे देखकर उसके बच्चे सदमे में हैं।
जांच
आरोपी ने खुद दी पुलिस को सूचना
रिपोर्ट के मुताबिक, किशन ने ही पत्नी की हत्या के बाद आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर डायल किया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। किशन ने पुलिस से कहा, "मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अपने बच्चों के साथ उसके शव के पास बैठा हूं।" वारदात की सूचना पर पुलिस तुरंत आरोपी के घर पहुंची, जहां किशन को शव के साथ बैठा पाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।