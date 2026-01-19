उत्तर प्रदेश: एटा में दवा कारोबारी के माता-पिता और पत्नी-बेटी की सिर कूचकर हत्या

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। प्रदेश के एटा में सोमवार को अपराधियों ने दिनदहाड़े एक दवा कारोबारी के परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और फरार हो गए। वारदात कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी इलाके में दोपहर 1 बजे के आसपास घटी है। घटना के समय घर पर 4 लोग मौजूद थे। मृतकों में गंगा सिंह (75), पत्नी श्यामा देवी (70), बहू रत्ना देवी (45) और रत्ना की बेटी ज्योति (20) शामिल हैं।

हत्या सिर कूचकर की गई हत्या गंगा सिंह की शहर में दुकान है। उनका बेटा कमल दुकान पर बैठता है। उनका 2 मंजिला मकान है। सोमवार दोपहर कमल दुकान से खाना खाने घर आए थे, तब सभी लोग मौजूद थे। वे खाना खाकर दुकान चले गए। तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सभी सदस्यों को धारदार हथियार से मारा गया, फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स से सिर कुचल दिया। गंगा सिंह की लाश नीचे कमरे में जबकि पत्नी, बहु-पोती का शव पहले मंजिल पर था।

सूचना पोता स्कूल से आया, तब हुई जानकारी पुलिस ने बताया कि गंगा सिंह का 5 वर्षीय पोता देवांश घटना के समय स्कूल में था। जब वह 2 बजे घर लौटा तो दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरे में खून से लथपथ लाश देखकर वह डर गया और बाहर आकर चिल्लाने लगा, तब जाकर लोगों को घटना का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है। डॉग स्क्वॉयड और फोरेंसिक दल भी जांच कर रहा है।

जांच हत्या में करीबी पर शक पुलिस का कहना है कि जिस तरह से हत्या हुई है, उससे शक किसी करीबी पर जा रहा है, जिसने पहले रेकी की और वारदात को अंजाम दिया। हत्या के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि घर के अंदर लूटपाट नहीं हुई है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि आसपास पड़ोस के लोगों को वारदात का पता नहीं चला।