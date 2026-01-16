उत्तर प्रदेश: कुत्ते की पूजा करने लगे लोग, हनुमान प्रतिमा की 4 दिन की थी परिक्रमा

दर्शन

क्या है मामला?

गांव की स्थानीय मंदिर में एक कुत्ता पिछले 4 दिनों से ठहरा है, जो हनुमान की प्रतिमा के चक्कर लगा रहा है। वह न तो कुछ खा रहा है और न पी रहा है। उसकी परिक्रमा देखकर लोग चकित हैं और आश्चर्य से भर गए हैं। हालांकि, शुक्रवार को कुत्ता थककर बैठ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सकों को भेजा गया, जिनको कुत्ते में किसी बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं।