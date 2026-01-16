उत्तर प्रदेश: कुत्ते की पूजा करने लगे लोग, हनुमान प्रतिमा की 4 दिन की थी परिक्रमा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदू देवता हनुमान की प्रतिमा की 4 दिन तक लगातार परिक्रमा करके सोशल मीडिया पर छाया कुत्ता अब पूजनीय हो गया है। जिले के छोटे से गांव नंदपुर में लोग कुत्ते को पूज रहे हैं। उसको पसंद का भोजन करा रहे हैं और उसके सामने माथा टेक रहे हैं। कुत्ते के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से पहुंच रहे हैं और उसकी सेवा में जुटे हैं।
दर्शन
क्या है मामला?
गांव की स्थानीय मंदिर में एक कुत्ता पिछले 4 दिनों से ठहरा है, जो हनुमान की प्रतिमा के चक्कर लगा रहा है। वह न तो कुछ खा रहा है और न पी रहा है। उसकी परिक्रमा देखकर लोग चकित हैं और आश्चर्य से भर गए हैं। हालांकि, शुक्रवार को कुत्ता थककर बैठ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सकों को भेजा गया, जिनको कुत्ते में किसी बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं।
माहौल
गांव में मेले जैसा माहौल
गांव के लोग कुत्ते को देवीय शक्ति और संकेत मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं और उसे भैरव बाबा का अवतार मानकर कुत्ता महाराज कह रहे है। इस दौरान गांव में मेले जैसा माहौल है। मंदिर में इतनी भीड़ आ रही है कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं और आसपास के गांवों से लोग कुत्ते को देखने आ रहे हैं। कुत्ते के लिए ठंड के बचने के लिए बिस्तर बिछाया गया है और उसे कपड़े पहनाए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
बिजनौर में कुत्ते की पूजा
बिजनौर में जो कुत्ता मूर्ति की परिक्रमा कर रहा था, अब उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई है.— Priya singh (@priyarajputlive) January 16, 2026
देखिये महिलाएं कैसे इस कुत्ते के सामने मत्था टेक रही हैं. pic.twitter.com/g9lcI55AMN